Жителей ЕАО предупредили о появлении тигра рядом с населенным пунктом

В районе села Алексеевка в Еврейской автономной области (ЕАО) заметили блуждающего дикого тигра. Об этом сообщила администрация Биробиджанского района в Telegram-канале

Профильные службы работают над его поимкой. Местных жителей призвали соблюдать осторожность и держать домашних животных (скот, собак, кошек) в закрытых помещениях. Также администрация призывает не выходить на улицу в темное время суток и не отпускать детей без сопровождения.

В конце февраля в Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. По информации министерства лесного хозяйства, хищника отловила совместная группа специалистов охотнадзора и организации «Земля Леопарда». Отмечается, что крупный самец амурского тигра был пойман ночью 27 февраля в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района.

Незадолго до этого в Дальнереченском районе Приморья отловили молодую конфликтную тигрицу. Отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр». Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы.

Ранее в Приморье водитель сбил тигра.