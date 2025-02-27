В Приморье отловили нападавшего на лошадей тигра

Охотнадзор поймал тигра, который нападал на лошадей в Приморье

В Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем аккаунте «Вконтакте».

По информации министерства, хищника отловила совместная группа специалистов охотнадзора и организации «Земля Леопарда».

Отмечается, что крупный самец амурского тигра был пойман ночью 27 февраля в окрестностях поселка Тихий Надеждинского района.

»[Тигр] на протяжении длительного времени нападал на лошадей на ферме. Видимых повреждений животное не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы.

17 февраля в Дальнереченском районе Приморья отловили молодую конфликтную тигрицу. Отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр». Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы.

Ранее в Приморье водитель сбил тигра.