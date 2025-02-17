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Молодую конфликтную тигрицу поймали в Приморье

В Дальнереческом районе Приморья отловили молодую конфликтную тигрицу
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Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

Вечером 16 февраля в Дальнереченском районе Приморского края отловили очередную конфликтную тигрицу. Об этом сообщили в минприроды региона.

По его информации, отлов был осуществлен сотрудниками госохотнадзора и специалистами общественной организации «Центр «Тигр».

Специалисты установили, что этой тигрице около 1,5 лет, у нее отсутствуют травмы. Позже самка пройдет полное ветеринарное обследование, а ее дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор.

14 января министерство природных ресурсов Приморья сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее тигр напал на мужчину на базе отдыха в Хабаровском крае.

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