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В Нижнем Новгороде создали спецкомиссию после нападения с ножом в школе

Мэр Шалабаев: после нападения с ножом в нижегородской школе создали спецкомиссию
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bazabazon/Telegram

В Нижнем Новгороде создали спецкомиссию для расследования обстоятельств нападения с ножом на учеников школы №117. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

«По моему поручению департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. В том числе будет рассмотрен вопрос, почему полностью рабочая рамка металлодетектора не функционировала», — заявил градоначальник.

Кроме того, Росгвардия и чиновники проверят эффективность работы ЧОПов, охраняющих школы.

Инцидент в школе произошел 11 марта. Подросток напал с ножом на двух одноклассников, нанес им травмы и сбежал. Один пострадавший получил удар в шею, другой — в живот. Обоих госпитализировали.

Позже нападавшего задержали на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. На тот момент он успел связаться с родными и рассказать о ситуации. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать травля со стороны потерпевших.

Ранее в полиции прокомментировали нападение на девочку в московском парке.

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