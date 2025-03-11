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В Нижнем Новгороде восьмиклассник ударил ножом в шею и живот двоих детей

В Нижнем Новгороде школьник напал с ножом на двоих одноклассников
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Telegram-канал Мой Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде два ребенка пострадали во время нападения одного из учащихся. Об этом сообщает «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в школе №117. По данным Telegram-канала, ученик восьмого класса ударил ножом двоих одноклассников, после чего сбежал. По словам одной из школьниц, один человек получил удар в шею, второй – в живот, обоих госпитализировали.

На кадрах с места инцидента заметно, как одного из пострадавших выносят из школы. На фото также заметны следы крови в коридорах.

На данный момент в учреждении работает Росгвардия. В ситуации разбираются следователи.

Что именно стало причиной нападения, неизвестно. Где восьмиклассник нашел нож, не уточняется.

До этого в Пермском крае подросток принес в школу коктейли Молотова, чтобы сжечь класс. Молодой человек планировал устроить пожар, но в последний момент передумал.

Помимо бутылок с зажигательной смесью, у школьника нашли два складных ножа и зажигалку. Его направили в больницу для проверки психического состояния.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.

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