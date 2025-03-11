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В полиции прокомментировали нападение на девочку в московском парке

В полиции заявили, что примут меры после нападения на девочку в парке Москвы
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Telegram-канал Осторожно, Москва

В полиции прокомментировали нападение прохожей на трехлетнего ребенка в парке Зеленограда. Информация, опубликованная в сети о бездействии правоохранительных органов, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

До этого родители трехлетней девочки рассказали в беседе с журналистами, что 8 марта на их дочь в парке напала неизвестная, потушив сигарету о щеку ребенка. Мать девочки утверждала, что в полиции якобы отказались принимать меры в отношении нарушительницы, так как та состоит на учете у психиатра.

Волк опровергла эти слова.

«В связи с имеющимся заболеванием женщину экстренно поместили в медицинское учреждение, по выходу из которого к ней будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством. Собранные в ходе проверки материалы переданы в следственные органы», — уточнила официальный представитель силового ведомства.

Ранее в Москве мужчина набросился с ножом на случайных прохожих и водителя маршрутки.

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