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Стали известны подробности нападения на подростков в школе Нижнего Новгорода

Baza: в Нижнем Новгороде задержали школьника, напавшего на подростков с ножом
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде задержали школьника, которого подозревают в нападении на одноклассников. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 14-летний молодой человек пытался скрыться на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Известно, что он успел рассказать родственникам о произошедшем. По его словам, «эти голоса доводили его восемь лет и сегодня довели окончательно».

Наиболее вероятно, что речь идет об одноклассниках. Ранее сообщалось, что школьник страдал из-за буллинга.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, подозреваемого везут на допрос. На одноклассников он якобы напал с большим кухонным ножом на уроке информатики.

Инцидент, по данным местных Telegram-каналов, произошел в школе №117. Молодой человек ударил двоих знакомых ножом и сбежал. В результате молодых людей госпитализировали с травмами шеи и живота.

Следователи проводят все необходимые мероприятия на месте инцидента.

Ранее в Иркутске 14-летняя девочка ранила одноклассника ножом.

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