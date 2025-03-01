Участнику СВО из Якутии помогли создать свою ферму

Фермеры Якутии помогли уроженцу республики, участнику специальной военной операции и Герою России Андрею Григорьеву в создании собственной фермы, подарив ему 20 голов скота, а также лошадь якутской породы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что встреча с Григорьевым состоялась в рамках совещания министра сельского хозяйства республики Артема Александрова с членами ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов региона.

До отправки в зону СВО Григорьев работал трактористом в сельскохозяйственном кооперативе на своей малой родине в Нюрбинском районе. В ходе встречи боец выразил благодарность коллективу Минсельхоза, фермерскому сообществу и предприятиям аграрно-промышленного комплекса за поддержку военнослужащих в зоне СВО и обеспечение их сельскохозяйственной продукцией.

Андрей Григорьев был удостоен звания Героя России в январе этого года за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

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