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Схватка российского военного и бойца ВСУ попала на видео

Появилось видео рукопашной схватки якутского военного и бойца ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал видео схватки на ножах между российским военным из Якутии и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое.

По данным канала, видео сняли на дрон. На кадрах видно, как российский солдат побеждает оппонента, после чего между ними происходит короткий диалог. Далее якутский военный уходит, а украинский боец взрывает гранату.

До этого газета The Washington Post писала, что ВСУ не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада. По мнению авторов, Россия сохраняет артиллерийское преимущество и теперь использует новые самоуничтожающиеся беспилотники, которые летают с использованием оптоволоконных кабелей. Такие характеристики делают их особенно разрушительными, поскольку они становятся неуязвимы для электронных помех из-за особенностей управления с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн.

Ранее в США объяснили массовое дезертирство из ВСУ.

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