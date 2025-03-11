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Раскрыты подробности о жителе Подмосковья, сбившем украинский дрон из ружья

360.ru: житель Подмосковья сбил украинский дрон из ружья, защищая свою семью
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Shutterstock

В Московской области местный житель Александр Ю. сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья. Мужчина рассказал, что хотел защитить своих близких и других людей от атаки, передает 360.ru со ссылкой на источник.

Проживает мужчина в городском округе Коломна. Он сообщил, что сегодня около пяти утра был на даче в Дулебино, где услышал звук моторов бензиновых дронов. Мужчина взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из БПЛА, который летел в сторону города Озеры. Именно там живет семья стрелка, которую он стремился защитить. Как уточняет источник, сейчас с ним работает полиция.

Напомним, в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали от падения обломков БПЛА шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Двоих пострадавших спасти не удалось. Еще четверо до сих пор находятся в больнице Видного, среди них ребенок.

Ранее Воробьев сообщил о выплатах пострадавшим при атаке дронов.

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