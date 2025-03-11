Воробьев сообщил о выплатах пострадавшим при атаке дронов

В Подмосковье выплатят до 500 тыс. рублей пострадавшим при атаке дронов ВСУ

В Подмосковье выплатят от 100 до 500 тыс. рублей пострадавшим во время атаки беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Семьям тех, кто не пережил полученных травм, выплатят по 1 млн рублей, добавил он.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.