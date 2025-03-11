Губернатор Подмосковья сообщил о втором погибшем после атаки дронов

Воробьев: пострадавший после атаки дронов в Подмосковье умер в больнице Видного

Мужчина, пострадавший во время атаки дронов в Подмосковье, умер в больнице Видного. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пострадавший попал в реанимацию с открытой травмой головы после атаки парковки «Мираторга».

«Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — заключил Воробьев.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.