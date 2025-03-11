Пулково принял более 10 рейсов, направлявшихся в Москву

Пулково в качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, летевших в Москву

Аэропорт «Пулково» принял в качестве запасного аэродрома 13 рейсов, направлявшихся в Москву, в том числе пять международных. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта), ее цитирует РИА Новости.

«На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены», — уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

До этого сообщалось, что десять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, а восемь рейсов задержаны из-за действия временных ограничений на работу столичной воздушной гавани Домодедово на фоне атак беспилотников.

В Росавиации сообщали, что в Домодедово режим «Ковер» был введен с 04:40 мск в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов самолетов на фоне атаки дронов.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Москву и область дроны были начинены поражающими элементами.