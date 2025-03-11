После атаки дронов на Москву 10 самолетов ушли на запасные аэродромы

ТАСС: 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Домодедово

Десять самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, а восемь рейсов задержаны из-за действия временных ограничений на работу столичной воздушной гавани Домодедово на фоне атак беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что с пассажирами работают представители авиакомпаний. Требования федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме, заверили в пресс-службе.

В Росавиации сообщали, что в Домодедово режим «ковер» был введен с 04:40 мск в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов самолетов на фоне атаки дронов.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Москву и область дроны были начинены поражающими элементами.