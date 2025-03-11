В дронах ВСУ нашли поражающие элементы

SHOT: атаковавшие Москву и область дроны были начинены поражающими элементами

Беспилотники Вооруженных сил Украины, атаковавшие утром 11 марта Москву и Московскую область, были начинены поражающими элементами — диаметром 7 мм. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры с пострадавшим.

Взрывная волна при уничтожении силами ПВО дрона выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново. У мужчины посекло руки. Чуть позже он обнаружил поражающие элементы.

Пострадавшему обработали руку прибывшие на место врачи, вытащили из его кожи кусок стекла. Жизнь россиянина находится вне опасности, заверил канал.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.