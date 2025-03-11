В Минобороны назвали число дронов, сбитых над регионами России за ночь

В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Наибольшее число дронов — 126 — сбито над территорией Курской области.

91 беспилотник уничтожен над Московской областью.

Также 38 БПЛА сбиты над Брянской областью, 25 БПЛА — над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, 10 — над Калужской областью.

По восемь дронов силы ПВО уничтожили над Липецкой и Орловской областями. Шесть беспилотников сбиты над территорией Воронежской области, три — над Нижегородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее многоэтажный дом загорелся в Подмосковье после атаки беспилотника ВСУ.