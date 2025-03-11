Увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Московскую область

SHOT: до 8 выросло число пострадавших после атаки беспилотников на Подмосковье

Число пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на московский регион увеличилось до восьми. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«До 8 увеличилось число пострадавших после массированной атаки беспилотников ВСУ в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово», — пишет канал.

По его информации, среди пострадавших — двое детей, семь человек госпитализировали.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате массированной атаки беспилотников на регион пострадали не менее четырех человек в городах Видное и Домодедово.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.