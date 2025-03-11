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Владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу

Житель Владимира, остановившийся чтобы посмотреть на БПЛА, получил ранения
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Inna Varenytsia/Reuters

В Липецкой области мужчина, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, получил ранения и был госпитализирован в областную больницу. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Ночью регион подвергся массовой атаке БПЛА, в ходе которой один из сбитых дронов упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. В результате этого ранения получил один человек, осколками задеты четыре автомобиля, рассказал губернатор.

«Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник», — написал Артамонов.

Пострадавшего доставили в Липецкую областную больницу на вертолете, добавил он.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате массовой атаки беспилотников на регион пострадали не менее четырех человек.

Ранее в Калужской области сбили восемь беспилотников.

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