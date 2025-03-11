Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Воробьев: один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Один человек погиб, трое получили ранения в Московской области в результате массовой атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4:00 мск, отметил губернатор.

«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», — написал Воробьев.

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Повреждения получили не менее семи квартир на Северном шоссе. Из них эвакуировали 12 человек, включая троих детей.

Часть эвакуированных жителей разместили в гимназии. Медики оказались помощь пострадавшим на месте, добавил губернатор Московской области.

По последней информации мэра Москвы Сергея Собянина на 7:06 мск, силами противовоздушной обороны сбиты 69 украинских беспилотников, летевших на столицу.

Ранее после атаки БПЛА было остановлено движение поездов через ж/д станцию Домодедово.