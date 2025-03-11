Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атаки беспилотников

Воробьев: один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атаки БПЛА
close
Telegram-канал Воробьёв LIVE

Один человек погиб, трое получили ранения в Московской области в результате массовой атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4:00 мск, отметил губернатор.

«На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», — написал Воробьев.

Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Повреждения получили не менее семи квартир на Северном шоссе. Из них эвакуировали 12 человек, включая троих детей.

Часть эвакуированных жителей разместили в гимназии. Медики оказались помощь пострадавшим на месте, добавил губернатор Московской области.

По последней информации мэра Москвы Сергея Собянина на 7:06 мск, силами противовоздушной обороны сбиты 69 украинских беспилотников, летевших на столицу.

Ранее после атаки БПЛА было остановлено движение поездов через ж/д станцию Домодедово.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами