В Домодедово восстановлено движение поездов в сторону Москвы

Движение поездов по ж/д станции Домодедово в сторону Москвы восстановлено

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области восстановлено. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Движение поездов приостанавливалось после атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область.

«Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву», — написала чиновник.

Утром 11 марта средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, уничтожено 69 дронов, есть пострадавшие. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу.

Также сообщалось, что на парковке «Мираторга» в Домодедово после падения дрона вспыхнул пожар.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.