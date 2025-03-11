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В Домодедово начался пожар после падения беспилотника

В Домодедово на парковке «Мираторга» вспыхнул пожар после падения дрона
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Shutterstock

Спасатели прибыли тушить пожар на парковке «Мираторга» в городе Домодедово, возникший после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели.

Хрусталева также сообщила, что в настоящее время нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в сторону области. Чиновник призвала владельцев машин и таксистов помочь другим добраться до работы или до дома.

Утром 11 марта средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, уничтожено 69 дронов, есть пострадавшие. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.

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