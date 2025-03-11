После атаки БПЛА остановлено движение поездов через ж/д станцию Домодедово

Хрусталева: нет движения поездов через ж/д станцию Домодедово в сторону Москвы

Остановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово после атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Над Подмосковьем сбито не менее 65 БПЛА, в том числе и над Домодедово. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, рассказала глава округа.

«Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область», — написала Хрусталева и отметила, что для обеспечения безопасности были также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово.

Кроме того, произошло возгорание на парковке компании «Мираторг». В данный момент на месте работают спасатели.

По всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания, направлены спасатели, добавила она.

По последней информации мэра Москвы Сергея Собянина на 7:06 мск, силами противовоздушной обороны сбиты 69 украинских беспилотников, летевших на столицу.

Ранее сообщалось, что кровля многоэтажки в Москве получила повреждения после падения обломков сбитого дрона.