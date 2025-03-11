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Обломки беспилотника нашли в московской Капотне

Mash: обломки беспилотника ВСУ нашли в лесопарковой зоне Капотни в Москве
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Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В лесопарковой зоне Капотни в Москве обнаружили обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, взрывное устройство осталось целым, к месту едут взрывотехники.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщил, что за ночь на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили сначала шесть беспилотников в Раменском городском округе.

Он также сообщал, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Мэр добавил, что на месте падения разрушений нет.

По данным SHOT, массовая атака российской столицы велась дронами типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее украинские беспилотники атаковали Тульскую область.

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