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Во Владивостоке сильный туман вынудил аэропорт задержать несколько рейсов

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Владивостока из-за сильного тумана
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Shutterstock

Несколько рейсов задержаны в международном аэропорту Владивостока из-за сильного тумана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются», — сообщили в аэропорту Владивостока.

Уточняется, что часть рейсов, чья посадка была отложена, были перенаправлены в аэропорт Хабаровска.

Аналогичная ситуация произошла в калининградском аэропорту Храброво, где 28 февраля туман помешал вылету и посадке самолетов.

25 февраля сообщалось, что экипажи шести самолетов, которые летели из Сочи, решили уйти на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Из-за снегопадов видимость снизилась до 500 метров.

21 февраля в аэропорту Красноярска задержался прилет шести авиарейсов. Причиной был назван ожидающийся туман и вследствие этого снижение видимости до 300 м.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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