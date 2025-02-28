В аэропорту Калининграда туман мешает вылету и посадке самолетов

В калининградском аэропорту Храброво туман мешает вылету и посадке самолетов

В аэропорту Калининграда Храброво из-за сильного тумана задерживаются вылет и прилет самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Из-за сильного тумана в расписании аэропорта «Храброво» произошли изменения! На прилет аэропорт Храброво продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживается вылет трех самолетов, на прилет — четырех.

25 февраля сообщалось, что экипажи шести самолетов, которые летели из Сочи, решили уйти на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Из-за снегопадов видимость снизилась до 500 метров.

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