Шесть авиарейсов задержали в аэропорту Красноярска

Шесть авиарейсов из Москвы, Казани и Сочи задержали в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска задержался прилет шести авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Интерфакс».

Причиной назван прогнозируемый туман и вследствие этого снижение видимости до 300 м.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в аэропорту Красноярск до 09:00... задерживаются рейсы на прилет (и, соответственно, на вылет)», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Задержан прилет четырех рейсов из Москвы и по одному рейсу из Казани и Сочи.

Агентство отмечает, что тумана и снижения видимости в аэропорту так и не было, поэтому другие рейсы не задержали.

Накануне утром сообщалось, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске задержали прилет 22 рейсов: рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя, а также два международных рейса из Ферганы и Дубая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий, остальные задержки связаны с поздним прибытием самолетов.

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