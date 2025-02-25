Шесть рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Шесть самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за снегопада

Экипажи шести самолетов, которые летели из Сочи, решили уйти на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта российского курорта в Telegram-канале.

Представители аэропорта уточнили, что третий день в Сочи и на территории «Сириуса» идут обильные снегопады, каких не было более десяти лет. Из-за непогоды видимость снизилась до 500 метров. В аэропорту заявили, что стараются обеспечить пассажирам своевременный вылет, однако в первую очередь важна безопасность полетов, в связи с чем возможны задержки рейсов.

«На 10:30 25 февраля экипажами шести бортов приняты решения об «уходе» на запасные аэродромы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне аэропорт Сочи объявил, что работает по фактическим погодным условиям. Из-за этого задержали несколько рейсов. Там добавили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, для более оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал.

А 23 февраля в Сочи бушевал сильный ветер, из-за чего 11 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Воздушные суда приземлились в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.