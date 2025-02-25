Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шесть рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи

Шесть самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за снегопада
close
Patrick Sieb/Shutterstock/FOTODOM

Экипажи шести самолетов, которые летели из Сочи, решили уйти на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта российского курорта в Telegram-канале.

Представители аэропорта уточнили, что третий день в Сочи и на территории «Сириуса» идут обильные снегопады, каких не было более десяти лет. Из-за непогоды видимость снизилась до 500 метров. В аэропорту заявили, что стараются обеспечить пассажирам своевременный вылет, однако в первую очередь важна безопасность полетов, в связи с чем возможны задержки рейсов.

«На 10:30 25 февраля экипажами шести бортов приняты решения об «уходе» на запасные аэродромы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне аэропорт Сочи объявил, что работает по фактическим погодным условиям. Из-за этого задержали несколько рейсов. Там добавили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, для более оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал.

А 23 февраля в Сочи бушевал сильный ветер, из-за чего 11 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Воздушные суда приземлились в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами