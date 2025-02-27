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Юрист объяснил, кто несет ответственность за нападение бродячих собак на людей

Юрист Соловьёв: за бездомных собак отвечают органы местного самоуправления
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Depositphotos

За появление на улицах бездомных собак должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. Именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если на человека напала бродячая собака, то за это также по статьям 1069 и 1071 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с Бюджетным кодексом должны отвечать местные власти, отметил юрист. Он напомнил, что также органы местного самоуправления являются заказчиками услуг профильных учреждений, которые занимаются отловом, содержанием, стерилизацией собак и последующим их возвращением в среду обитания.

До этого зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил многократно увеличить размер штрафа для владельцев собак за самовыгул своих питомцев. По его мнению, нужно предусмотреть в КоАП, что за это нарушение владелец должен заплатить не менее 50 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками.

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