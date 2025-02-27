Юрист объяснил, кто несет ответственность за нападение бродячих собак на людей

За появление на улицах бездомных собак должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. Именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если на человека напала бродячая собака, то за это также по статьям 1069 и 1071 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с Бюджетным кодексом должны отвечать местные власти, отметил юрист. Он напомнил, что также органы местного самоуправления являются заказчиками услуг профильных учреждений, которые занимаются отловом, содержанием, стерилизацией собак и последующим их возвращением в среду обитания.

До этого зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил многократно увеличить размер штрафа для владельцев собак за самовыгул своих питомцев. По его мнению, нужно предусмотреть в КоАП, что за это нарушение владелец должен заплатить не менее 50 тысяч рублей.

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