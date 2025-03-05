Бурматова возмутило предложение разрешить охоту на «конфликтных» тигров

Проблему «конфликтных» краснокнижных тигров нельзя разрешать отстрелом – даже мы сли такой таких быть не должно, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Агрессию звери проявляют из-за нехватки кормовой базы, и вместо уничтожения, их следует переселять в специальные заповедники, отметил он в беседе с НСН.

До этого в Приморском крае жителей возмутили вопросы депутатов Думы Хасанского округа, которые интересовались возможностью разрешения платной охоты на тигров и выдачей лицензии на их отстрел. Бурматов назвал это «искусственно раздутым конфликтом», подчеркнув, что об отстреле краснокнижных животных не может быть и речи, так как их популяция и без того малочисленна.

«Во-первых, причина их агрессивного поведения — это проблема нехватки кормовой базы, надо заниматься этим вопросом. Во-вторых, надо локализовать их популяцию в соответствующих заповедниках, заказниках, где охота в принципе запрещена и где животные не смогут навредить людям», — пояснил депутат.

Под угрозу занесенные в Красную книгу тигры попадать не должны, они являются национальным достоянием России, подчеркнул Бурматов. Он призвал не допускать трагедий, но и не озвучивать подобные «губительные идеи», которые способствуют процветанию браконьерства. Шкуры, лапы, чучела тигров продаются за большие деньги, поэтому такие инициативы лишь открывают дорогу контрабанде, подчеркнул парламентарий.

«Надо не только обезопасить людей, но и защитить животных от браконьеров», — заключил депутат.

Напомним, на днях в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний, его разместили в Алексеевке для тщательного осмотра.

Ранее в Приморском крае рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра.