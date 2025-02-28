В ГД предложили умерщвлять животных, находящихся в приютах дольше срока

В России могут начать умерщвлять гуманными способами бездомных животных, которые задержались в приютах дольше предельного срока содержания. Такая информация следует из текста законопроекта о защите граждан от нападения бездомных животных, текст размещен в думской электронной базе.

Отмечается, что проект закона выдвинула группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

В тексте законопроекта содержится предложение наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания бездомных животных в приютах. Документом предлагается в случае истечения срока содержания умерщвлять бездомных животных.

Также Останина в рамках подготовки законопроекта о защите граждан от нападения бездомных животных заявляла, что возвращение бродячего животного на место отлова после вакцинации и стерилизации может оказаться под запретом в России.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что за появление на улицах бездомных животных должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. По словам эксперта, именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных.

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