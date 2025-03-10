Член экипажа судна, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, пропал без вести

Sky News: моряк врезавшегося в танкер у берегов Британии судна пропал без вести

Один из моряков судна Solong, которое 10 марта столкнулось в Северном море у берегов Великобритании с нефтяным танкером, пропал без вести. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«13 из 14 членов экипажа Solong безопасно доставлены на берег. Продолжаются поисковые работы по обнаружению пропавшего без вести члена экипажа», — рассказал собственник компании — владельца Solong Эрнст Русс.

10 марта Агентство морской безопасности и береговой охраны сообщило, что на северо-востоке Великобритании после столкновения танкера и грузового судна объявили спасательную операцию. Сообщалось, что по меньшей мере 32 человека пострадали в результате инцидента.

Позднее стало известно, что Solong перевозило ядовитый цианид натрия.

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