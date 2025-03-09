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В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей

В Иране начались учения «Морской пояс безопасности — 2025» с участием РФ и Китая
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Iranian Army/AP

Военно-морские учения под названием «Морской пояс безопасности – 2025» начались в Иране с участием кораблей России, Ирана и Китая. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Состоялась церемония открытия международного военно-морского учения «Морской пояс безопасности – 2025», — говорится в сообщении ведомства.

Церемония открытия прошла в порту Чахбехар Исламской Республики Иран. В мероприятии участвуют группы кораблей Военно-морского флота России, Военно-морских сил Ирана и Народно-освободительной армии Китая. Российскую делегацию представляют корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» из состава Тихоокеанского флота.

В начале марта отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ провел артиллерийские стрельбы в рамках учений в восточной части Индийского океана. В маневрах участвовали корветы «Резкий» и «Герой России Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». Их экипажи отработали действия по отражению воздушной атаки и ведению морского боя с условным противником.

Ранее Военно-морской флот РФ получил около 30 кораблей и подлодок.

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