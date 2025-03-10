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В Москве спасли четырех человек из горящего здания

МЧС: в Москве во время пожара на Дербеневской спасли четырех человек
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Москве из огня в здании на улице Дербеневской спасли четырех человек, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«На Дербеневской улице произошло возгорание на 3-м этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. Одного из пострадавших госпитализировали. О причинах возгорания пока не сообщается.

10 марта в столице БашкирииУфе загорелся бревенчатый дом на пять квартир. По данным МЧС, огонь распространился на площадь сто квадратных метров. Спасатели вывели из горящего здания четырех человек. На месте работали 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники.

9 марта пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В этот же день в столице Алтайского края — Барнауле загорелось здание на Теплом рынке. По словам очевидцев, ЧП предшествовали три взрыва. Сообщалось, что площадь пожара превысила 1 тыс. кв. метров.

Ранее в чайхане Ленобласти произошел взрыв.

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