В Москве спасли четырех человек из горящего здания

МЧС: в Москве во время пожара на Дербеневской спасли четырех человек

В Москве из огня в здании на улице Дербеневской спасли четырех человек, сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«На Дербеневской улице произошло возгорание на 3-м этаже отдельно стоящего разноуровневого здания на реконструкции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь распространился на площадь 40 квадратных метров. Одного из пострадавших госпитализировали. О причинах возгорания пока не сообщается.

10 марта в столице Башкирии — Уфе загорелся бревенчатый дом на пять квартир. По данным МЧС, огонь распространился на площадь сто квадратных метров. Спасатели вывели из горящего здания четырех человек. На месте работали 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники.

9 марта пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В этот же день в столице Алтайского края — Барнауле загорелось здание на Теплом рынке. По словам очевидцев, ЧП предшествовали три взрыва. Сообщалось, что площадь пожара превысила 1 тыс. кв. метров.

Ранее в чайхане Ленобласти произошел взрыв.