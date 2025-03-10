В Уфе загорелся бревенчатый жилой дом

МЧС: в Башкортостане загорелся дом, из огня вывели четырех человек

В столице Башкирии — Уфе загорелся бревенчатый дом на пять квартир. Пострадавших нет, об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь распространился на площадь сто квадратных метров. Спасатели вывели из горящего здания четырех человек. На месте работали 21 сотрудник МЧСи 7 единиц техники. Причину возгорания не уточнили.

9 марта пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В этот же день в столице Алтайского края Барнауле загорелось здание на Теплом рынке. По словам очевидцев, ЧП предшествовали три взрыва. Сообщалось, что площадь пожара превысила 1 тыс. кв. метров.

Ранее в чайхане Ленобласти произошел взрыв.