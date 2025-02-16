При взрыве и пожаре в чайхане Ленобласти пострадали шесть человек

Число пострадавших при пожаре в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга Ленобласти увеличилось до шести, сообщает 78.ru.

В региональной прокуратуре инициировали проверку по факту возгорания и пообещали принять меры в случае обнаружения нарушений.

Пожар в двухэтажной чайхане в поселке Усть-Луга произошел днем 16 февраля после взрыва газового баллона. Речь идет о заведении в квартале Краколье. После взрыва баллона огонь целиком охватил здание чайханы. Изначально было известно о четырех пострадавших, которых доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это были граждане Узбекистана. Еще двух пострадавших доставят в другие медучреждения.

8 февраля около 18:00 стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. Там в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждал, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки. Огонь распространился на площади в примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

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