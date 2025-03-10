Журналистка Кеворкова не признала вину в оправдании терроризма

Журналист и писатель Надежда Кеворкова, сотрудничавшая с «Новой газетой», не признала вину в оправдании терроризма через посты в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет», — ответила подсудимая на соответствующий вопрос судьи.
Отмечается, что женщина рассчитывает раскрыть свою позицию в ходе прений.
В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.
По версии следствия, в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность «Талибана» (организация запрещена в России).
Ее также обвиняют в связях с террористами. За журналистку поручались правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.
В квартире Кеворковой при обыске обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о подрыве генерала Кириллова.