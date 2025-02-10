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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналистки Кеворковой

РИА: прокуратура утвердила обвинение по делу журналистки Кеворковой
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Надежда Кеворкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram. Об этом адвокат Кеворковой Калой Ахильгов рассказал РИА Новости.

«Теперь мы ждем поступления дела в суд и назначения судебного заседания», — сказал Ахильгов.

До этого он сообщал, что прокуратура вернула дело следствию в связи с неточностями в обвинении. В мае 2024 года Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

По информации «Известий», в своем Telegram-канале блогер публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). Ее также обвиняют в связях с террористами. За журналистку поручались правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова.

В январе 2025 года сообщалось, что 25-летний мужчина из Алтайского края пойдет под суд за оправдание терроризма. По версии следствия, с 2023 по 2024 год мужчина оставлял комментарии под постами о ходе СВО, оправдывая и пропагандируя совершение терактов.

Ранее в РФ признали законным приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма.

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