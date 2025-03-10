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Через Босфор приостановили транзит судов

Минтранс Турции: транзит судов через Босфор приостановлен из-за тумана
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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Транзит судов через пролив Босфор временно приостановлен из-за тумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Турции.

По информации министерства, видимость в районе пролива ограничена в обе стороны из-за тумана, не менее 100 судов ожидают прохода через пролив.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны», — говорится в сообщении.

22 февраля пролив Босфор перекрывали для движения судов из-за снегопада.

В конце января транзит судов приостанавливали через пролив Дарданеллы в связи с плотным туманом.

В конце декабря транзит судов также временно перекрывали через пролив Босфор в обе стороны в связи с неполадками у танкера, следовавшего в Россию. По данным министерства транспорта Турции, технические неполадки возникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon под флагом Панамы. Он следовал из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

Ранее в проливе Босфор столкнулись два сухогруза.

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