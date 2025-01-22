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Транзит судов приостановили в проливе Дарданеллы

Транзит судов в проливе Дарданеллы приостановили из-за тумана
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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Транзит судов временно приостановили через пролив Дарданеллы в связи с плотным туманом. Об этом сообщил телеканал TRT.

По его информации, решение о приостановке транзита было принято региональным управлением по организации морского движения.

Капитаны судов, ожидавших или двигавшихся в проливе, были предупреждены береговыми службами, что с 06:17 (совпадает с мск) движение через пролив приостановят в обоих направлениях.

Ожидавшие прохода суда в данный момент стоят на якоре в безопасных зонах до нормализации погоды. Рейсы местных паромов в проливе осуществляются с перебоями из-за тумана.

В конце декабря транзит судов временно перекрывали через пролив Босфор в обе стороны в связи с неполадками у танкера, следовавшего в Россию. По данным министерства транспорта Турции, технические неполадки возникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon под флагом Панамы. Он следовал из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

Ранее в проливе Босфор столкнулись два сухогруза.

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