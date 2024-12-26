Транзит через Босфор приостановили из-за неполадок у следовавшего в РФ танкера

Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыт в обе стороны в связи с неполадками у танкера, следовавшего в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Турции.

По данным ведомства, технические неполадки возникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon под флагом Панамы. Он следовал из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

Подробности произошедшего и сроки возобновления транзита не уточняются.

В ноябре агентство Anka сообщило, что следовавший из России танкер Nazan парализовал движение судов по проливу Босфор. По данным турецкого управления по береговой охране, движение в обоих направлениях было временно приостановлено из-за того, что у 114-метрового танкера сломался руль в районе Кандилли на азиатском берегу пролива.

В конце октября движение судов через пролив Босфор приостановили в обоих направлениях из-за тумана. В минтрансе Турции уточнили, что транзит был перекрыт в качестве меры предосторожности.

Ранее в проливе Босфор столкнулись два сухогруза.