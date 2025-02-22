Босфорский пролив временно перекрыли для движения судов

Босфорский пролив временно перекрыли для движения кораблей из-за погодных условий. Об этом сообщило агентство DHA.

По данным главного управления безопасности побережья министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях.

До этого транзит судов приостановили через пролив Дарданеллы в связи с плотным туманом. По информации телеканала TRT, решение о приостановке транзита было принято региональным управлением по организации морского движения. Капитаны судов, ожидавших или двигавшихся в проливе, были предупреждены береговыми службами, что с 06:17 (совпадает с мск) движение через пролив приостановят в обоих направлениях.

В конце декабря транзит судов временно перекрывали через пролив Босфор в обе стороны в связи с неполадками у танкера, следовавшего в Россию. По данным министерства транспорта Турции, технические неполадки возникли у 274-метрового танкера Cordelia Moon под флагом Панамы. Он следовал из турецкого порта Ялова в Новороссийск.

Ранее в проливе Босфор столкнулись два сухогруза.