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В Турции в проливе Босфор столкнулись два сухогруза

Milliyet: два сухогруза столкнулись в Босфоре у Стамбула

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Береговая охрана Турции

В Босфорском проливе у берегов района Ускюдар в Стамбуле столкнулись два сухогруза. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции, пишет газета Milliyet.

По данным ведомства, 80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, который шел из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, который следовал из Испании в Батуми.

По данным минтранса, к судам направили несколько буксиров. Сухогрузы отправят к причалу Ахыркапы в Мраморном море. Из людей в инциденте никто не пострадал, причинен лишь материальный ущерб, отметили в министерстве.

В конце сентября в Городецком округе Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли. В экстренных службах рассказали, что сухогруз сел на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

Ранее в Средиземном море спасли 249 беженцев, которые плыли в Италию на самодельных лодках.

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