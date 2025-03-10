Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Самарской области

В Новокуйбышевске Самарской области пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

До этого в МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На ранее опубликованных ведомством кадрах видно, что здание охвачено дымом. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц спецтехники.

Этой же ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Ранее в Самарской области сообщили об атаке ВСУ на предприятия.