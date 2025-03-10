На горящем складе в Самарской области частично обрушилась кровля

МЧС: на складе в Новокуйбышевске обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м

В Новокуйбышевске Самарской области на складе во время пожара обрушилась на площади 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар уже локализовали на площади в 1,6 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На ранее опубликованных ведомством кадрах видно, что здание охвачено дымом. На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц спецтехники.

Этой же ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

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