Жители Новокуйбышевска в Самарской области сообщили о взрывах в городе

Несколько взрывов прогремели в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По его предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Местные жители рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны НПЗ раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

Горожане слышали четыре громких звука. В настоящее время нет официальной информации о пострадавших или разрушениях. МЧС в 01:55 предупреждало жителей Самарской области об опасности атаки БПЛА.

До этого на территории Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В воскресенье, 9 марта, российские силы ПВО сбили 228 украинских дронов, сообщили в Минобороны России. Почти 100 из них были ликвидированы вне зоны спецоперации. В частности, украинский БПЛА впервые долетел до Чувашии. Нефтебаза, которую атаковали ВСУ, находилась на реконструкции, поэтому обошлось без пострадавших. Украинские военнослужащие также ударили по территории Каменско-Днепровской больницы, поврежден фасад хирургического корпуса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.