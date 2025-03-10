Появились кадры тушения пожара на складе в Самарской области

Пресс-служба МЧС в Telegram-канале опубликовала видео тушения пожара на складе в Новокуйбышевске Самарской области.

На кадрах видно, что здание охвачено дымом. В ведомстве добавили, что пожар в локализовали на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

На месте работают 87 сотрудников и 27 единиц спецтехники. Предварительно, в инциденте пострадавших нет, добавили в МЧС.

Этой ночью жители Новокуйбышевска рассказали, что около 01:30 по мск услышали в небе над городом звук, похожий на работу двигателя беспилотника. Чуть позже со стороны нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) раздался мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что видели яркие вспышки в небе. Предварительно, один из украинских беспилотников был сбит на подлете к заводу.

По данным Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

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