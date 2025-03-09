Площадь пожара на рынке в Барнауле достигла 1,1 тыс. кв. метров

Площадь пожара в административном здании в Барнауле, в котором располагается рынок, выросла до 1,1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Площадь пожара составляет 1 100 кв. метров», — говорится в сообщении.

Возгорание тушат по повышенному рангу сложности. К ликвидации возгорания привлечены 70 спасателей, задействована 21 единица техники. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Горит административное здание возле Теплого рынка на улице Целинная. Крыша здания полностью охвачена огнем. Из горящего здания периодически раздаются звуки взрывов. При этом, судя по кадрам с места событий, пожар продолжает усиливаться.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах на рынке в Барнауле.