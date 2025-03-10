Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Никулинского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ни сам Улюкаев, ни его адвокат в суд не явились. По итогу суд остановил производство по ходатайству.

Согласно закону, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.

Ходатайство о снятии судимости экс-министр подал 24 февраля.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей. 12 мая 2022 года его освободили по УДО.

В интервью, которое он дал в марте 2023 года, бывший чиновник рассказал, что доволен своим положением простого человека и испытывает радость от этого.

Ранее Улюкаев оценил работу Набиуллиной.