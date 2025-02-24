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Экс-министр Улюкаев попросил суд о снятии судимости

Ходатайство экс-главы Минэкономразвития Улюкаева о снятии судимости рассмотрят
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NaidiMamonta/YouTube

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывший срок за получение взятки, просит суд о снятии судимости. Об этом сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.

Суд рассмотрит ходатайство 10 марта. Судимость могут снять, если осужденный вел себя безупречно и погасил причиненный вред. После этого с осужденного снимаются все ограничения. Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, приобрести оружие. Кроме того, у них могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. 12 мая 2022 года его освободили по УДО.

В интервью, которое он дал в марте 2023 года, бывший чиновник рассказал, что доволен своим положением простого человека и испытывает радость от этого.

Ранее Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме и установленных там порядках.

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