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Экс-министр Улюкаев рассказал о жизни после освобождения из тюрьмы

Экс-министр Улюкаев после 5 лет колонии заявил, что получает кайф от жизни среди людей

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал о своей жизни после пяти с половиной лет лишения свободы за получение взятки, бывший чиновник доволен своим положением простого человека и испытывает радость от этого. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу «Naidi mamonta».

«Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал Улюкаев.

По его словам, должность министра ограничивает человека, как и нары заключенного, но теперь свое свободное время он старается проводить с близкими.

Экс-министр также признался, что после освобождения оказался не готов к жизни, которая, по его словам, сильно изменилась, и все стало другим.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. 12 мая 2022 года бывшего министра освободили по УДО.

В интервью Улюкаев также рассказал, что ему было тяжело находиться в заключении из-за тесноты и «навязанного общения».

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